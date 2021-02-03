كل ما تريد معرفته عن مشروع "منتجع الطود السياحى" بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجى يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة فى الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريباً.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" فى معلومات تفاصيل مقترح مشروع "منتجع الطود السياحى" المشروع السياحى الأبرز بالأقصر والذى تمت الموافقة عليها مؤخراً:

1. المشروع أطلق عليه المحافظون السابقون مشروع "هضبة الطود السياحى" ويقع بمدينة الطود جنوب شرق الأقصر

2. مشروع "منتجع الطود السياحى" يتكون من 1700 فدان، وتتكون مرحلته الأولى من 933 فدانا

3. يهدف المشروع لإقامة 18 مشروعاً فندقياً تضيف 4500 غرفة جديدة للطاقة الفندقية بالأقصر

4. سيضم المشروع حمامات سباحة وملاعب فروسية ومناطق خضراء بهضبة الطود

5. المشروع يساهم فى دعم فرص الاستثمار السياحى بمحافظة الأقصر

6. يحقق مشروع "منتجع الطود السياحى" عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب بخلاف من عوائده التى تدر مئات الملايين من الجنيهات سنوياً

7. المشروع يهدف لإقامة أكبر تجمع سياحى من فنادق وقرى سياحية ذات الخمس نجوم

8. سيضم المنتجع مركز للخدمات السياحية ومناطق ترفيهية وخدمات عامة ومنطقة إسكان عاملين

9. سيتم داخله عمل شبكة من الطرق الداخلية والمساحات الخضراء وتبلغ مساحة المشروع خمسة مليون متر مربع تقريباً

10. تقع هضبة الطود جنوب الأقصر على طريق الأقصر أسوان الزراعى على بعد 5 كم تقريبا من كوبرى الأقصر العلوى على النيل