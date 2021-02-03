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فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا يعلن انخفاض الإصابات ودخول المستشفيات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:36 م
فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا يعلن انخفاض الإصابات ودخول المستشفيات البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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أكد فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا، أن الإصابات بكورونا ودخول المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض بشكل نسبي، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف فريق البيت الأبيض لمواجهة كورونا: تمت زيادة كمية توزيع اللقاحات للولايات بمعدل 20%.

وفى وقت سابق أظهر باحثون في الولايات المتحدة أن جرعتين من اللقاح قد لا تكون ضرورية للحماية من مرض فيروس كورونا، بين الأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالفيروس سابقا.

 

ووجدت الدراسة التي نشرت على موقع ما قبل الطباعة "medRxiv" وأجريت على أكثر من 100 شخص، أن استجابات الجسم المضاد لجرعة لقاح واحدة بين الأفراد الذين لديهم مناعة موجودة مسبقًا تجاوزت الاستجابات بين الأفراد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح.

 

 


البيت الأبيض

كورونا

ازمه كورونا

المستشفيات

كوفيد 19

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