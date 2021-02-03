اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تسجل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:19 م
فرنسا تسجل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة كورونا -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت فرنسا عن تسجيل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ويعتزم المسئولون فى مختبرين اثنين بفرنسا البدء فى إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من شركات مصنعة للدواء "موديرنا" الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، و"فايزر / بيونتيك" الأمريكية - الألمانية خلال شهر أبريل المقبل.

 

ويأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه السلطات الفرنسية الاقتصار على استخدام لقاح أسترازينيكا على من هم دون الـ 65 عاما.


فرنسا

كورونا

ازمه كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة