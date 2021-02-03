فرنسا تسجل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت فرنسا عن تسجيل 357 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويعتزم المسئولون فى مختبرين اثنين بفرنسا البدء فى إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) من شركات مصنعة للدواء "موديرنا" الأمريكية خلال شهر مارس المقبل، و"فايزر / بيونتيك" الأمريكية - الألمانية خلال شهر أبريل المقبل.

ويأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه السلطات الفرنسية الاقتصار على استخدام لقاح أسترازينيكا على من هم دون الـ 65 عاما.