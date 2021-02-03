اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تؤكد عدم ضغطها على ألمانيا بشأن خياراتها بمشروع "السيل الشمالى -2"

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:09 م
فرنسا تؤكد عدم ضغطها على ألمانيا بشأن خياراتها بمشروع "السيل الشمالى -2" وزير الخارجية الفرنسى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، أن باريس لن تضغط على برلين بشأن خياراتها في ما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي -2".

وحول ما إذا كانت فرنسا تمارس ضغوطا على ألمانيا لإلغاء المشروع بعد أن سجنت روسيا المعارض، أليكسي نافالني، أشار لو دريان إلى أن مشروع "السيل الشمالي -2" يتعلق بمسألة استقلال الطاقة، وهذه المواضيع لا ينبغي الخلط بينها".

وأكدت برلين، يوم الاثنين الماضي، موقفها الثابت والداعم لمشروع "السيل الشمالي-2"، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر برجر، في مؤتمر صحفي، إن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي اقترحت في وقت سابق إدراج "السيل الشمالي-2" في مناقشة العقوبات ضد روسيا، لكن موقف برلين لم يتغير من المشروع.

وجاء تصريح المسؤول الألماني ردا على سؤال حول الموقف الفرنسي من المشروع، وفي وقت سابق دعت باريس ألمانيا للتخلي عن "السيل الشمالي-2".

 

 


الخارجية الألمانية

الخارجية الفرنسية

السيل الشمالى

2

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة