عودة التيار الكهربى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام قرابة ساعة

البحر الأحمر - عماد عرفة

عاد التيار الكهربي تدريجيا لمناطق مدينة الغردقة بعد عطل مفاجئ حدث باحدي محطة المحولات المغذية للكهرباء بالمدينة حيث تم اعادة التيار تدريجيا لها.

كانت تعرضت مدينة الغردقة لانقطاع مفاجئ للتيار لكهربائي عن المدينة بالكامل عدا بعض المناطق التابعة لمحطة الكهرباء الغازية، فيما شمل الانقطاع مناطق الدهار والسقالة بالكامل.

ورجح مصدر بشركة الكهرباء ان يكون الانقطاع بسبب عطل مفاجئ في المحولات الرئيسية مؤكدا انه تم تحديد الانقطاع، وتم اعادة التيار تدريجيا وإصلاح العطل، وإعادة التيار الى المدينة على عدة مراحل.