اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 فبراير 2021 12:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

عودة التيار الكهربى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام قرابة ساعة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:19 م
عودة التيار الكهربى تدريجيا لمدينة الغردقة بعد انقطاع دام قرابة ساعة محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عاد التيار الكهربي تدريجيا لمناطق مدينة الغردقة بعد عطل مفاجئ حدث باحدي محطة المحولات المغذية للكهرباء بالمدينة حيث تم اعادة التيار تدريجيا لها

كانت تعرضت مدينة الغردقة لانقطاع مفاجئ للتيار لكهربائي عن المدينة بالكامل عدا بعض المناطق التابعة لمحطة الكهرباء الغازية، فيما شمل الانقطاع مناطق الدهار والسقالة بالكامل. 

ورجح مصدر بشركة الكهرباء ان يكون الانقطاع بسبب عطل مفاجئ في المحولات الرئيسية مؤكدا انه تم  تحديد  الانقطاع، وتم اعادة التيار تدريجيا وإصلاح العطل، وإعادة التيار الى المدينة على عدة مراحل.

 

 

 

 

 


التيار الكهربي

الغردقة

البحرالاحمر

عودة التيار الكهربائي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة