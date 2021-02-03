طقس الخليج.. غائم بالإمارات دافئ بالكويت و أمطار على السعودية

كتب محمد جمال

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار فى السعودية بينما يكون صحوا فى الإمارات، وإلى التفاصيل...

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة الليل على منطقة تبوك بداية من أجزائها الساحلية، وسماء غائمة جزئياً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، حائل ،الجوف).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين، سيكون ، معتدلاً بوجه عام مع بعض السحب أحياناً ويكون بارداً نسبياً ورطباً خلال الليل. الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة أحيانًا خلال النهار. درجة الحرارة: العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. الرطوبة النسبية: العظمى 90 بالمئة والصغرى 35 بالمئة.

الإمارات