اليوم السابع
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ضبط 1300 كرتونة جيلى و1200 كيس مقرمشات بحملة مكبرة بالقليوبية.. صور

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:27 ص
ضبط 1300 كرتونة جيلى و1200 كيس مقرمشات بحملة مكبرة بالقليوبية.. صور جانب من المضبوطات بالحملة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت إدرة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملات مكبرة مشتركة مع مكاتب مراقبة الأغذية بالمراكز والمدن منها "شبين القناطر وكفرشكر والقناطر الخيرية"، وذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، وسامي رجب مراقب عام الأغذية.

وتمكنت الحملة من ضبط 2500 كرتونة وكيس من أصناف غير محتفظة بخواصها، ومواد غذائية أخرى منتهية الصلاحية، وهي عبارة عن ١٥ كرتونه منتهيه الصلاحية، و٤٥ كجم أغذية مختلفة ومقرمشات، كما تم ضبط أصناف لوجود تغير في الخواص الطبيعية ووجود ألوان صناعيه مجهولة المصدر وهي عبارة عن 1300 كرتونه جيلي، و1200 مقرمشات، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، أن الأصناف التى تم ضبطها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حاليا، وذلك لعرضها على النيابة العامة، واشترك بالحملات محمد عبدالمعطي، ومحمد صبحي، وأسامه حمدي، وأحمد مختار، وحسام عبد العظيم ومفتشي الأغذية بمراكز شبين القناطر وكفر شكر والقناطر الخيرية.

المضبوطات بالحملة

المضبوطات بالحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

خلال الحملة على مصانع الاغذية
خلال الحملة على مصانع الاغذية

 

سناكس فاسدة
مقرمشات فاسدة

 


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التفتيش على الاغذية

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