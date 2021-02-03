ضبط مصنعى فايبر دون ترخيص ومخزن للمنظفات بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ، ومديرية الصحة، من ضبط مصنعين لتصنيع فايبر كورنيش وسرة، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وُعثرت بداخله علي نصف طن مادة بولي يورثيان، مستورة وبدون أي فواتير، و800 كورنيشة سقف، و500 سرة سقف، بدون بيانات إنتاج، و500 كرتونة معدة للتعبئة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر 294 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك، تنفيذًا لتوجيهات المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وإشراف عبد الفتاح جابر، مدير إدارة الرقابة التموينية، ورجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، بمشاركة محمد عبد القوي، ورضا صلاح، بالرقابة التموينية، وسعد أبو إسماعيل، بحماية المستهلك، وعرفات إبراهيم، مفتش أغذية.

كما تمكنت الحملة عن ضبط مخزن منظفات صناعية، بدون ترخيص، بدائرة مركز دسوق، وضبطت بداخله 5 آلاف كمامة، و2400 قطعة صابون، مجهولة المصدر، وبدون أي فواتير، و800 كيس مسحوق غسيل، و300 قطعة مزيل دهون، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر 295 لسنة 2021جنح أمن دولة طوارئ مركز دسوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وحررت الحملة 10 مخالفات تموينية لأصحاب المخابز البلدية، بدائرة مركز دسوق، وتراوحت المخالفات ما بين التلاعب في وزن الرغيف، والتصوف في كميات من الدقيق المدعم بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.