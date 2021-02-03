اليوم السابع
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صرف تعويضات لـ30 مواطنا من أهالى رفح بشمال سيناء

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:59 م
صرف تعويضات لـ30 مواطنا من أهالى رفح بشمال سيناء محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، اليوم الأربعاء، صرف تعويضات إلى 30 مواطنا من أهالى مدينة رفح.

وفى بيان أوضح مجلس المدينة، أسماء المقرر صرف تعويضات لهم، والمبالغ المستحقة لكل حالة، وهم المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة الذين تم دفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الأربعاء الموافق 3/2/2021 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف غدا الخميس الموافق4/2/2021.

وناشد مجلس مدينة رفح الأهالى بعدم التعامل مع أى شخص وسيط لصرف التعويض الخاص بهم والتعامل مباشرة مع لجنة التعويضات بمجلس المدينة.

كان قد أعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء أمس صرف تعويضات لعدد 29 مواطنا من أهالى مدينة رفح.

وأوضح مجلس المدينة، أسماء المقرر صرف تعويضات لهم، والمبالغ المستحقة لكل حالة، وهم المستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة الذين تم الدفع المبالغ الخاصة بهم اليوم الثلاثاء الموافق 2/2/2021 على حسابهم بالبنك وتاريخ الاستحقاق للصرف غدا الأربعاء الموافق 3/2/2021.

وسبق وسلمت مديرية الإسكان بشمال سيناء دفعة من شقق الإسكان الاجتماعي للمستحقين من أهالي الشيخ زويد ورفح المقيمين فى مدينة العريش.

وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، أنه قامت لجنة من مجلس مدينة رفح والعريش ومديرية الإسكان بتسليم الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي للمنقولين من مركزى رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش  .

قائمة اسماء تقرر صرف تعويضات لهم برفح المصرية
قائمة أسماء تقرر صرف تعويضات لهم برفح المصرية

 

 


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