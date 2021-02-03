صربيا تعلن استعدادها لتصنيع لقاح "سبوتنيك V" بمساعدة خبراء روس

كتب أحمد عرفة

أعلنت الرئاسة الصربية عزمها على بدء تصنيع لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في البلاد بمساعدة خبراء روس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أصدرت إدارة الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش فى أعقاب مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، بيان أكدت فيه أن رئيس صربيا أعلن أن صربيا ستبنى منشآت بمساعدة خبراء من روسيا وستباشر تصنيع اللقاح بنفسها.

وأعرب الرئيس الصربي عن شكره للجانب الروسى على مساعدته في مواجهة جائحة كورونا في صربيا.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه تم رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد في صربيا لامرأة قادمة من لندن، ولكن من غير المقرر فرض عزل عام جديد بالبلاد.

ورُصدت عدة فيروسات متحورة جديدة في أنحاء العالم، وأحدها سريع العدوى وقد يكون أشد فتكا، تم اكتشافه أول مرة في جنوب شرق إنجلترا وأضحى الآن منتشرا على نطاق واسع في بريطانيا.