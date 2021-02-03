صحيفة كويتية: حبس ضابط شرطة 3 سنوات بسبب شكوى من وافدين مصريين

كتب مصطفى عنبر

قضت محكمة ‏الجنايات بدولة الكويت، بحبس ضابطا برتبة نقيب في وزارة الداخلية الكويتية، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما قضت بحبس مدير شركة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد شكوى مقدمة من وافدين مصريين بأن الضابط هددهم خلال تجمهرهم عام 2018. وفقا لصحيفة الراى الكويتية.

فى سياق آخر، كانت قد قضت محكمة التمييز بدولة الكويت، بحبس رجل الأعمال الكويتى سعيد دشتي، رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي.جي.ال للاستثمار)، ونائبته الروسية ماريا لازريفا، 15 سنة مع الشغل والنفاذ، وفقا لصحيفة الراى الكويتية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سعيد دشتي ونائبته الروسية مارشا لازاريفا، عام 2017، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق عيسى الكندري، ببلاغ إلى النائب العام، في أكتوبر2015، حول ما اكتنف العمل في الموانئ من صرف مبالغ مالية بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ 21 مليون دينار (نحو 70 مليون دولار).