"صحة قنا" تنظم اليوم قافلة طبية بقرية عزبة البوصة

قنا - صابر سعيد

أعلنت مديرية الصحة بقنا، تنظيم قافلة طبية بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز نجع حمادى بشمال قنا، اليوم الأربعاء لأهالى القرية. وأوضحت مديرية الصحة بقنا، أن القافلة الطبية ستشمل الكشف والعلاج المجانى للمواطنين فى تخصصات "الباطنة والأطفال والجراحة، والجلدية، والنساء"، وإجراء التحاليل والأشعة.

وأهابت مديرية الصحة برئاسة الدكتور راجى تواضروس، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الذهاب إلى القافلة والتوجه للكشف المجاني.

وفى نفس السياق، نجحت قافلة طبية بقرية الحبيلات الغربية فى أبو تشت من توقيع الكشف على 1170 مواطنا خلال اليومين، شملت الكشف على 360 باطنة، 78 جراحة، 73 نساء، 383 أطفال،277 عظام، 53 تنظيم اسرة ، بالإضافة إلى تحويل 65 إلى معمل الدم و21 إلى معمل الطفيليات، كما تم تنفيذ 67 أشعة للمرضى المحتاجين، وتحويل 16 حالة إلى المستشفى لتلقى العلاج المناسب، كما تم خلال القافلة استخراج 5 قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، أن القافلة لم تقتصر على الكشف والعلاج ولكن أيضا للتوعية وأعطاء نصائح طبية، حيث قدمت الدكتورة ابتسام مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية ومسؤولة الثقافة الصحية بإدارة أبوتشت هدى عنتر عددا من الندوات الثقيفية لـ 84 مواطنا شملت التوعية والتثقيف حول مخاطر الأمراض وطرق الوقاية والحماية منها وطرق الوقاية من فيروس كورونا.