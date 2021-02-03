شرطة ميانمار توجه اتهامات لسو تشى لمخالفات تتعلق بقانون الاستيراد والتصدير

رويترز

أفادت وثيقة لشرطة ميانمار جرى الاطلاع عليها اليوم الأربعاء بأن الشرطة وجهت اتهامات لزعيمة البلاد التي أطيح بها أونج سان سو تشي بمخالفة قانون الاستيراد والتصدير، وبأنها تسعى لاحتجازها حتى 15 فبراير.

وذكرت الوثيقة التي صدرت عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو إن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

وجاء في طلب قدمته الشرطة إلى المحكمة ويشمل تفاصيل الاتهامات الموجهة لسو تشي (75 عاما) أنه تم العثور على أجهزة لاسلكي في منزلها بالعاصمة نايبيداو. وذكرت الشرطة أن هذه الأجهزة مستوردة بطريقة غير قانونية وتم استخدامها دون إذن.

وطالبت الوثيقة، التي جرى الاطلاع عليها اليوم الأربعاء، باحتجاز سو تشي "لاستجواب شهود وجمع أدلة وطلب المشورة القانونية بعد استجواب المتهمة".

وكشفت وثيقة منفصلة أن الشرطة وجهت للرئيس وين مينت الذي أطيح به اتهامات بموجب قانون إدارة الكوارث.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى الشرطة أو الحكومة أو المحكمة للتعقيب.