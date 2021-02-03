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شاب يحتضن قاضيا أمريكيا حكم عليه بالسجن مدى الحياة.. اعرف الحكاية "فيديو"

الأربعاء، 03 فبراير 2021 01:49 ص
شاب يحتضن قاضيا أمريكيا حكم عليه بالسجن مدى الحياة.. اعرف الحكاية "فيديو" عناق القاضى والشاب
كتب محمد تهامى زكى

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فى مشهد حقيقى ونادر، التقى القاضى الأمريكى كيفين شارب، مع أحد الشباب ويدعى كريس يونج، 32 عاما، الذى سبق وحكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين، وذلك بعد قرار تخفيف الحكم عليه ثم قرار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بإطلاق سراح الشاب كريس.

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ووفقا لموقع CNN، قال القاضى كيفين شارب، إن العدالة لم تتحقق عندما كان ملزمًا قانونًا بالحكم على كريس يونج بالسجن مدى الحياة، وحكم على يونج، فى قضية مؤامرة مخدرات عام 2014، وكانت تلك جنايته الثالثة، لذلك توجب على القاضى شارب، اتباع الحكم الأدنى الإلزامى.

وأضاف القاضى، كان ذلك جزءا مما دفعنى خارج الكرسى، لقد كنت مجرد رسول، وقلت من ذلك الكرسى، لا توجد عدالة تتحقق هنا اليوم، لم أتوقع أن هذا سيحدث، قلت يا إلهى، هذا عظيم، سيحدث هذا الأمر وسيخرج كريس من هناك، مشيرا إلى أنه ذهب إليه ولقاءه فى المطار، مؤكدا أن الأمر كان مثيرا للقلق قليلا، لكننى كنت أعرف بأنه سيكون لم شمل رائعا، أفضل بكثير من سابقه، مشددا: "لم يستحق حكم السجن مدى الحياة مرتين حينها".

كريس يونج
كريس يونج

وتنحى القاضى شارب من منصبه الذى عين فيه كقاض فى محكمة مقاطعة أمريكية فى عام 2017، وخفف الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، حكم يونج فى يناير، وأطلق سراحه من السجن.

كريس والقاضى شارب
كريس والقاضى شارب

من جانبه، قال يونج، آخر مرة رأيت فيها هذا الرجل، لسوء الحظ كان يحكم على بالسجن مرتين، الآن أراه وهو يعانقنى مبتسما، أحب هذا الرجل لأنه رآنى، لأنه رأى كريس يونج، ولم ير السجين رقم 20479075.

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وأضاف يونج: هذا الرجل الذى توجب عليه الحكم علىَّ بالسجن مدى الحياة مرتين، لكننى كنت أعرف بأن ذلك ليس أمرا أراد هو القيام به، لم يكن يختار أن أبقى فى السجن مدى الحياة مرتين، اختارت أمريكا ونظامها القضائى ذلك.

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