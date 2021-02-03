"سينوفاك بيوتيك" تعلن موافقة الصين على استخدام لقاحها ضد كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت شركة سينوفاك الصينية، المنتجة للقاح كورونا، حصولها اليوم الأربعاء، على موافقة السلطات الصحية المحلية على استخدام اللقاح.

وفى وقت سابق، قالت شركة سينوفاك بيوتيك الصينية، إن تجربة سريرية في البرازيل أظهرت أن فاعلية لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 زاد نحو 20 نقطة مئوية عن المعتاد في مجموعة صغيرة من المرضى الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح بفارق زمني أطول.