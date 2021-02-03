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زلزالان متتاليان يضربان قبالة سواحل كامتشاتكا شرقى روسيا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:14 ص
زلزالان متتاليان يضربان قبالة سواحل كامتشاتكا شرقى روسيا ريختر
كتب محمد جمال

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رصد خبراء الزلازل هزتين أرضيتين بالقرب من سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسى، وقال الفرع المحلي لهيئة فيزياء الأرض الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية إن الهزة الأكثر قوة تم رصدها في الساعة 2:14 فجر الأربعاء 3 فبراير بالتوقيت المحلي (الساعة 17:14 يوم الثلاثاء بتوقيت موسكو) في المحيط الهادئ على بعد 129 كلم جنوب شرقي مدينة أوست كامتشاتسك، بحسب " روسيا اليوم".

وبلغت قوتها 4.1 درجة بمقياس ريختر، وكانت على عمق 59 كيلومترا، والهزة الثانية تم رصدها في الساعة 10:31 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي (1:31 بالليل بتوقيت موسكو)، قرب السواحل الغربية لشبه الجزيرة في خليج شيليخوف، وبلغت قوة الهزة الثانية 3.8 درجة بمقياس ريختر، وعمقها 6 كيلومترات.


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روسيا

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كامتشاتكا

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