اليوم السابع
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رويترز: إثيوبيا تعلن احباط هجوم على سفارة الإمارات فى أديس أبابا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:01 م
رويترز: إثيوبيا تعلن احباط هجوم على سفارة الإمارات فى أديس أبابا عناصر من الجيش الاثيوبى
نيروبى (رويترز)

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ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان من جهاز المخابرات أن السلطات اعتقلت 15 شخصا بتهمة التآمر لشن هجوم على سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة فى أديس أبابا.

 

وقالت الوكالة إن المجموعة كانت تعمل بتوجيهات من أجانب. وأضافت أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات والوثائق خلال العملية.

 

وأوضحت أن "المجموعة تلقت المهمة من جماعة إرهابية أجنبية وكانت تستعد لإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والأرواح، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلب للتعليق.

 

 


إثيوبيا

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أديس أبابا

هجوم على سفارة الإمارات

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