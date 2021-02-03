يشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على اقتراح مقر العمليات لمنع نقل وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وبداية من 8 فبراير الجارى سيزداد عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى قيرغيزستان، على أساس متبادل، من رحلة واحدة في الأسبوع إلى ثلاث رحلات.