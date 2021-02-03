وقع رئيس الوزراء الروسى ميخائيل ميشوستين، وثيقة بشأن استئناف الرحلات الجوية مع أذربيجان وأرمينيا، وذكر المكتب الصحفى لمجلس الوزراء الروسي - في بيان وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الأربعاء، تقرر استئناف الرحلات الدولية مع أذربيجان ومع أرمينيا على أساس متبادل ابتداءً من 15 فبراير 2021.
يشار إلى أن هذا القرار تم اتخاذه بناءً على اقتراح مقر العمليات لمنع نقل وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
وبداية من 8 فبراير الجارى سيزداد عدد الرحلات الجوية المنتظمة إلى قيرغيزستان، على أساس متبادل، من رحلة واحدة في الأسبوع إلى ثلاث رحلات.
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