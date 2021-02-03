وأكد الفريق - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأربعاء، أن الوضع العام المحيط بالفيروس في البلاد لا يتحسن، وأنه لا يوجد أي مجال لتخفيف القيود المفروضة حاليًا لمكافحة كوفيد-19، من بينها عدم البيع سوى للأغراض الأساسية مع إغلاق المطاعم والفنادق.

وكانت التشيك قد سجلت أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية، متجاوزة بذلك عتبة المليون إصابة في البلاد، ليصل إلى نحو 1,003,657 إصابة.

وذكر راديو (براغ الدولي)، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات في البد بلغ مليونًا و3 آلاف و657 حالة، أن هناك 5 آلاف و800 حالة تتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات.

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة أنها لن تخفف من القيود المشددة المفروضة حاليًا حتى تنخفض عدد الإصابات إلى ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.