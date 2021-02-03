رئيس وزراء بريطانيا: مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق في المملكة المتحدة، معربا عن أمله في أن يسمح التطعيم بفتح المدارس اعتبارا من 8 مارس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح رئيس وزراء بريطانيا، أنه على الرغم من بعض بوادر الأمل، بدأت أعداد مرضى كورونا في المستشفى في الانخفاض لأول مرة منذ بداية هذه الموجة الجديدة، إلا أن مستوى العدوى لا يزال مرتفعا بشكل ينذر بالخطر.

وفى وقت سابق سجلت بريطانيا اليوم 1322 حالة وفاة و19202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كورونا، ووصف ذلك بأنه حدث كبير.