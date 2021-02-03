رئيس جامعة طنطا يوجه بتوفير أقصى درجات الرعاية للمرضى بالمستشفى التعليمى

الغربيــــة عادل ضرة

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن جامعة طنطا ووفقا استراتيجيتها المعلنة تقوم بتوفير كامل الخدمات لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، موضحا أن الجامعة ركزت مؤخرا على تطوير منظومة خدمات صحية آمنة وعالية الجودة في جميع مستشفياتها.

جاء ذلك خلال جولة موسعة لرئيس جامعة طنطا داخل مبنى المستشفى التعليمي العالمي، وذلك بحضور الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وصرح رئيس جامعة طنطا، بأن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التى تقدمها مستشفيات طنطا الجامعية لخدمة مصابي كوفيد 19 من داخل أو خارج الجامعة والتى ضمت افتتاح مركز مكافحة الأمراض المعدية، وكذلك تخفيض بنود الإقامة والإشراف الطبي لنفقات العلاج لغير القادرين بمستشفيات العزل بجامعة طنطا.

وشدد على قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي لجميع المستشفيات والمكاتب الإدارية، خاصة في ظل المستجدات الطارئة من جراء انتشار فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء الكمامة الطبية، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظًا على صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها.

من جانبه أشاد الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالجهود التي توليها إدارة الجامعة للقطاع الطبى فى ظل تلك الظروف الصعبة والاستثنائية التى يمر بها الوطن، موجهًا بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين.