رئيس جامعة طنطا يعلن إنشاء مستشفى جامعى جديد بالمحلة بتكلفة مليار جنيه

الغربية - عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تستعد لإنشاء مستشفى جامعى جديد بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 11250 متراً، موضحاً أنه قام بإعداد تصميمات المستشفى طبقًا لأحدث المعايير الدولية .

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أن المستشفى يضم مركزا متطورا للطوارئ لتقديم الخدمة الطبية لمصابى حوادث الطرق و28 غرفة عناية مركزة و100 سرير إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكبسولات و30 عيادة خارجية متطورة ومركزاً للاشعة يضم أحدث الاجهزة فى العالم وصيدلية مركزية.

أوضح رئيس الجامعة، أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تبلغ مليار جنيه وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل وسيتم قريبًا البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى بتكلفة 240 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه عامين.

وأضاف أن مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة وافق على إنشاء مؤسسة "أصدقاء الخير لجامعة طنطا" لتمويل المستشفى الجديد بالجهود الذاتية من خلال مشاركات أبناء الغربية والمجتمع المدنى.