دراسة بريطانية.. تناول جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تعطى حماية لـ12 أسبوعا

كتب أحمد عرفة

قال مات هانكوك وزير صحة بريطانيا، إن دراسة تؤكد أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد تعطي حماية لـ 12 أسبوعا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الصحة البريطاني: هذه الدراسة تدعم قرار تأخير الجرعة الثانية للقاح ومنحها لآخرين.

وقبلها أكد وزير الصحة البريطانية، مات هانكوك أنه من المبكر تحديد تأثير السلالات الجديدة على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أمر وزراء الحكومة بتكثيف الاستعدادات لإعادة فتح المدارس بعدما تم إخباره أن بريطانيا قد تجاوزت الآن ذروة الموجة الحالية من وباء كورونا.

وكان جونسون قد أوضح أن تركيز الحكومة الأساسى يجب أن يكون على التعليم، ومن المتوقع أن يعلن مزيد من الإجراءات لمساعدة الأطفال على اللحاق بدروسهم بعد ما يقرب من عام من التعطيل.