حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمراكز ومدن كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات، والأرصفة المخالفة، والإعلانات غير المرخصة والمنتهى ترخيصها، بالإضافة لحملات على المواقف والمقاهي والمطاعم، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشرَف جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال إزالة التعديات بنطاق الوحدة القروية بمنية المرشد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتنسيق مع مسئولي الإشغالات بالمدينة، كما أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الحملة المكبرة لرفع كافة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالطريق العام بقرية الكوم الطويل، لضبط حركة الطريق وتحقيق السيولة المرورية، وتفقد أعمال تهيئة الطرق الرئيسية بقرية الحوه، لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية بالقرية وتوابعها، بالإضافة إلى متابعة تغطية غرف بيارات الصرف بطريق السوق بقرية الجريدة.

وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات بشوارع المدينة، وتحرير محاضر للمخالفين، وأشرف على أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقرى الورق وسد خميس والروضة والقصابى، بالإضافة إلى متابعة أعمال الرش والتطهير واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالقرى.

وأشرف المهندس أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الممتلكات العامة والمرافق الحيوية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، بالتنسيق مع قسم الاشغالات، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما تفقد سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية بر بحري والتوابع، كما تفقد عدد من القطاعات الحكومية والخدمية، وراجع السجلات وحصر العاملين بكافة القطاعات الحكومية، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين.

وأشرَف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على أعمال الرش والتطهير بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمصالح الحكومية بقرية الحرية، بالتنسيق مع إدارة الصحة، وأشرَف وائل فرج، رئيس مركز فوه، على أعمال الرش والتطهير والتعقيم بالشوارع الرئيسية، والمصالح الخدمية، والمساجد بالمدينة والقري، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما أشرَف الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، على استمرار أعمال سحب تراكمات المياه بأرض الجونة، وبجوار المدارس، بالإضافة إلى ردمها وتجريفها وتسويتها وتمهيدها وتغطيتها بالرمال لتسهيل الحركة للمواطنين، مشدداً باتخاذ كافة الإجراءات الجادة التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتماماً كبيراً بقطاعات المرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

رفع المخلفات وتمهيد الطرق



رش وتعقيم الشوارع بكفر الشيخ