اليوم السابع
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جو بايدن: لا ينبغى أن يفقد أى شخص منزله خلال جائحة فيروس كورونا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:11 م
جو بايدن: لا ينبغى أن يفقد أى شخص منزله خلال جائحة فيروس كورونا الرئيس الأمريكى جو بايدن
ريهام عبد الله

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أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة به، ستمدد الإيقاف لعمليات الإخلاء والحبس الناجم عن الرهن العقارى وستوفر الإغاثة فى حالات الطوارئ، قائلا: "لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله وسط جائحة كورونا".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لا ينبغى لأحد أن يفقد منزله وسط وباء كورونا، خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بي ستمدد الإيقاف لعمليات الإخلاء والحبس الناجم عن الرهن العقارى وستوفر الإغاثة فى حالات الطوارئ لمن يحتاجون إليها".

جو بايدن
جو بايدن

 

ومن جهة أخرى ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس بضرورة تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية التي قدمها، مؤكدة أن هذه الخطة ستوفر الإغاثة المباشرة وستعمل على تمديد التأمين ضد البطالة.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرئاسي على تويتر قائلا :"يحتاج الأمريكيون المجتهدون إلى المساعدة وهم بحاجة إليها الآن. لهذا السبب أناشد الكونجرس لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية الخاصة بي على الفور والتي ستوفر الإغاثة المباشرة، وتمدد التأمين ضد البطالة ، وتساعد الناس على توفير الطعام على الطاولة.. وأكثر من ذلك".

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه دعوة إلى سيناتور ولاية مين سوزان كولينز وأعضاء جمهوريين آخرين فى مجلس الشيوخ إلى البيت الأبيض لمناقشة خطة إغاثة من فيروس كورونا المستجد .

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن بايدن تحدث مع كولينز التي كانت إحدى أعضاء مجلس الشيوخ العشرة الجمهوريين الذين أرسلوا رسالة إلى الرئيس تطلب فيها عقد اجتماع .

وقالت بساكى: "تحدث الرئيس مع كولينز، ودعاها للحضور إلى البيت الأبيض خلال الأسبوع الجاري من أجل تبادل كامل لوجهات النظر".

وحث 10 من الأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي في وقت سابق الرئيس الديمقراطي على مراجعة خطته لتحفيز الاقتصاد البالغ قيمته 1,9 تريليون دولار بهدف إيجاد "حل وسط" يقبله كلا الحزبين.

 
 
 

جو بايدن

بايدن

الرئيس الامريكى جو بايدن

خطة الانقاذ الامريكية

كورونا

الرهن العقارى

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