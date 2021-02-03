جامعة العريش تنفذ دورات تدريب وتثقيف لأئمة وواعظات شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل جامعة العريش الأحد المقبل، مجموعة من الأئمة والواعظات بمبنى المدرجات بالحرم الجامعي، لتدريبهم وتثقيفهم. وقال الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إن التدريبات تأتى تفعيلا لبروتوكول تعاون بين الجامعة والأوقاف، ويتضمن دورات متتابعة فى مجالات أهمها اللغة العربية وآدابها، ودورة الإرشاد النفسى وأساسيات علم الاجتماع، ودورة بناء المهارات الإعلامية، والدمج والتواصل المجتمعى مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوي.

كانت قد أعلنت جامعة العريش فى بيان لها، أنه قرر الدكتور سعيد عبدالله لافى رفاعى رئيس جامعة العريش، البدء فى تفعيل البروتوكول الموقع مسبقا مع وزارة الأوقاف، ووقعه عن الوزارة الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم وكيل وزارة الأوقاف ويتم بدء الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بالجامعة ابتداء من يوم الأحد 7 فبراير الجارى، بمبنى المدرجات بالحرم الجامعى، وتستهل الدورات بمحاضرات يقدمها الدكتور عامر صلاح شلقامى أستاذ النحو والصرف بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتور عصام الدين أبو زلال أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب.

وفى سياق متصل، بدأت مديرية أوقاف شمال سيناء تلقى طلبات التقديم لمِنَح الماجستير والدكتوراة المجانية بجامعة العريش لأئمة أوقاف شمال سيناء والعاملين بها فى إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها فى جميع المجالات، ومقررا ان تخفض الجامعة مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التى تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50%، وتتحمل وزارة الأوقاف 50%، ولا يتحمل الدارس أى تكاليف دراسية مادام مستمرًا فى دراسته دون رسوب فى أى من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه فى الأعوام التالية.