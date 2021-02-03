تونس وأوكرانيا تبحثان سبل إرساء التعاون العسكرى بينهما

بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، مع سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس، الفرص المتاحة لإرساء تعاون عسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك خاصة الطب العسكري.
وسلم السفير الأوكراني خلال اللقاء – بحسب بيان على صفحة وزارة الدفاع - دعوة إلى إبراهيم البرتاجي لحضور معرض الصناعات العسكرية الذي ستحتضنه مدينة "كييف" الأوكرانية خلال شهر أبريل المقبل
تونس وأوكرانيا تبحثان سبل إرساء التعاون العسكرى بينهماالأربعاء، 03 فبراير 2021 12:00 ص
وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، مع سفير أوكرانيا بتونس فولوديمير خومانيتس، الفرص المتاحة لإرساء تعاون عسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات التطوير والتدريب وتبادل الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك خاصة الطب العسكري.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
تونس: نقابة الأطباء والصيادلة تعلن إضرابا غدا يشمل المستشفيات الجامعيةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:52 م
اليوم .. انطلاق مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس بعرض "الموجيرة والري"الثلاثاء، 02 فبراير 2021 03:00 م
وكالة أنباء تونس: توتر وفوضى في جلسة البرلمان وسط خلافات مع الحكومةالثلاثاء، 02 فبراير 2021 02:05 م
أزمات وانكسارات ... تقرير يكشف هزائم حركة النهضة الإخوانية فى تونسالثلاثاء، 02 فبراير 2021 02:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة