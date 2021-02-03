"تموين مطروح" تضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة.. صور

مطروح – حسن مشالى

تمكنت مديرية تموين مطروح خلال حملة تموينية، اليوم الأربعاء، من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى، صرح بذلك حسن الشيباني مديرعام مديرية تموين مطروح، وأضاف أن ذلك الأمر جاء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لضبط أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبى هذه المخالفات.

وقالت مديرية التموين بمطروح، فى بيان صحفى، أنه بناءاً على التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية – فرع مطروح وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين، وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية أو الرديئة، ومتابعة قيام المخابز البلدية، والمنشأت التموينية الأخرى بعملها على أكمل وجه.

وتمكنت الحملة بالتنسيق كذلك مع قسم مباحث التموين من مفتشي إدارات الرقابة والتجارة الداخلية والتفتيش وشئون التموين بالمديرية من ضبط 53 مخالفة تموينية بمدينتى مرسي مطروح وبرانى، وكانت المخالفات المضبوطة منها 13 مخالفة استخدام ميزان بالمحل أو المنشأة غير مدموغ، و7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية للمتعاملين فى الأغذية، و23 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، و4 مخالفات بيع سجائر بأزيد عن السعر المقرر، و3 مخالفات عرض لحوم للبيع غير مغطاة، ومخالفة عدم نظافة أدوات العجن المستخدمة بالمخبز، ومخالفتين آخريتين.

وأضاف مدير تموين مطروح أنه تم قيد المحاضر بقسم الشرطة المختصة للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.



تموين مطروح تضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة



جانب من الحملات التموينية بمطروح