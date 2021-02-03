تغريم 5 مواطنين بدون كمامات وضبط 23 شيشة خلال حملة تفتيشية بالأقصر

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقريه توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225 مترا، مكون من خمسة طوابق تضم 9 فصول ومكاتب إدارية، بجانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.
كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وصيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.
والجدير بالذكر بأن قرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن خلالها تم تركيب 100 عامود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ ، وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول 850 مترا، كما أنه يجرى أعمال إحلال وتجديد شبكه مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجاري تركيب الوصلات المنزلية.
وفى نفس السياق وخلال مرور رئيس المدينة والمتابعة الدورية رصدت الأجهزة التنفيذية بقرية النجوع حالة شروع في بناء وصب سقف دور أول علوى بمنطقة الفارسية التابع لمجلس قروى النجوع على مساحة 100 م دون سند من القانون، وعلى الفور وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا أجهزته التنفيذية، وتم وقف الأعمال ومصادرة معدات البناء والخلاطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالف للنيابة.
كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بالمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.
وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي، وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة.
كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية، وضبط 23 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، وشارك في الحملة كلا من صباح منصور و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.
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