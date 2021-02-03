تغريم 5 مواطنين بدون كمامات وضبط 23 شيشة خلال حملة تفتيشية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، الأعمال الجارية لإنشاء جناح جديد بمدرسة الشهيد مختار الابتدائية بقريه توماس وعافيه رقم 1 على مساحة 225 مترا، مكون من خمسة طوابق تضم 9 فصول ومكاتب إدارية، بجانب إنشاء فصلين لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في جميع القطاعات، وتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية بالمراكز.

كما تفقد أعمال إنشاء جناح جديد بمدرسة توماس الوسطى، وصيانة الجناح الابتدائي بإشراف من هيئة الأبنية التعليمية، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة.

والجدير بالذكر بأن قرية توماس وعافية ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن خلالها تم تركيب 100 عامود إنارة، ومحول كهرباء قدرة 200 ك ف أ ، وإمداد كابل كهرباء أرضي بطول 850 مترا، كما أنه يجرى أعمال إحلال وتجديد شبكه مياه الشرب لقرية توماس وعافيه الوسطى بطول 8.5 كم بأقطار مختلفة وجاري تركيب الوصلات المنزلية.

وفى نفس السياق وخلال مرور رئيس المدينة والمتابعة الدورية رصدت الأجهزة التنفيذية بقرية النجوع حالة شروع في بناء وصب سقف دور أول علوى بمنطقة الفارسية التابع لمجلس قروى النجوع على مساحة 100 م دون سند من القانون، وعلى الفور وجه إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا أجهزته التنفيذية، وتم وقف الأعمال ومصادرة معدات البناء والخلاطة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المخالف للنيابة.

كما شدد رئيس المركز على الإدارة الهندسية ورؤساء القرى بالمتابعة المستمرة للشوارع ورصد أي مخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعدم التهاون مع المخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير حملة مكبرة ، شملت المرور على شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تم المرور على المقاهي، وأسفرت مجهودات الحملة عن ضبط 5 مواطنين بدون كمامة وطلبوا التصالح الفوري ودفع الغرامة.

كما تم تحرير 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 5 محاضر بائع متجول، وعدد 4 محاضر نظافة عامة، وتنفيذ 17 إزالة إدارية، وضبط 23 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، وشارك في الحملة كلا من صباح منصور و عبد الرحيم طايع نائبا رئيس المركز بالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة النقيب محمد فتحي ، ومختار عبد المنعم مدير الإشغالات بالمركز.