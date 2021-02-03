تعيين الدكتور محمد كمال خلاف وكيلًا لكلية الآثار بجامعة الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

أصدر الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، قرارا ر برقم (126) لسنة 2021 بتعيين الدكتور محمد كمال خلاف، الأستاذ بقسم ترميم الآثار بكلية الآثار، وكيلًا للكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

وأعلن شديد، أن الجامعة حققت تقدمًا ملموسًا فى منح الدرجات والشهادات العلمية للباحثين خلال العام الجامعى 2020 ، حيث تم منح 284 درجة ماجستير، و 114 درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم، بالإضافة إلى 2680 شهادة دبلوم تخصصي.

وصرح بأن ذلك يأتى وفقًا للخطة البحثية للجامعة 2016/2021 وتماشيًا مع خطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى تلبى طموحات المجتمع الأكاديمى وخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

واحتلت كلية الطب النصيب الأكبر، حيث تم منح 53 رسالة ماجستير، و22 رسالة دكتوراه، تلتها كلية التربية بنسبة 44 رسالة ماجستير، و 16 رسالة دكتوراه، ثم كلية الهندسة بنسبة 41 رسالة ماجستير و 12 رسالة دكتوراه، ثم كلية الخدمة الاجتماعية بنسبة 20 رسالة ماجستير و22 رسالة دكتوراه، وكلية الآداب بنسبة 16 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه.