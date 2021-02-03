تعرف على مواعيد امتحانات الدراسات العليا بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

عقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة المنوفية اليوم اجتماع مجلس الدراسات العليا، برئاسة الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبمشاركة أعضاء اللجنة أون لاين عبر المنصات الإلكترونية.

وأشار القاصد إلى أن اللجنة ناقشت خطة الجامعة والكليات في مجال البحث العلمي والدراسات العليا للعام الدراسي الجديد والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لحماية الدارسين وأعضاء هيئة التدريس من عدوى فيروس كورونا.

وأعلن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا أنه تم تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا بكل كليات الجامعة، حيث تبدأ بعد انتهاء إجازة نصف العام.

كما تناولت الجلسة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة للدراسات العليا وقامت اللجنة بالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة السابقة والإحاطة، بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات، كما تم خلال الاجتماع الإحاطة بالتقارير السنوية ونصف السنوية الخاصة ببعض طلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه عن العام الجامعى السابق والحالى إلى جانب الإحاطة بالتقارير العلمية المقدمة من أعضاء البعثات العلمية والتقارير العلمية المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة عن حضورهم مؤتمرات داخل الجامعة وخارجية بالجامعات المصرية والعربية .

وأكد القاصد حرص الجامعة على الالتزام الكامل بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية طبقا لتعليمات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى طوال فترة الدراسة والامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مشددا على عدم التهاون في تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية.