تحرير 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامة وإزالة مخزن لتجميع الخردة بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ، عدة حملات يومية بأحياء مدينة دمياط ، وذلك لمراجعة مدى الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمحال التجارية والمقاهى والمطاعم والأنشطة المختلفة، وتمت الحملة بمشاركة أعضاء إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وقسم رخص الأنشطة والمحلات وقسم الاشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط .

أسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة والمقاهى والمحال العامة، وتم تحرير محاضر فورية بالتصالح بتوقيع غرامات فورية 50 جنيها، لعدم ارتداء الكمامة، بقيمة الحد الأدنى للغرامة المقررة، حيث بلغ إجمالى المتحصلات 350 جنيه، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك .

كما تم تنفيذ حملة انضباطية مكبرة لإزالة مخزن خردة مخالف للقانون داخل الكتلة السكنية بحى تاسع قطاع شمال مدينة دمياط ، ومصادرة محتوياتها من تشوينات ومخلفات فرز وتجميع الخردة ونقلها بعدد 2 سيارة قلاب إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة ، وذلك بمرافقة قسم الاشغالات برئاسة نهاد العدوى وقسم رخص الأنشطة برئاسة أحمد قامش .

كما تم تنفيذ حملة لإزالة الاشغالات ، وذلك بأزاله المطبات العشوائية المخالفة ، وذلك بمرافقة قسم الاشغالات برئاسة محمد رزق .

يأتى ذلك تحت إشراف المحاسب حازم حواس رئيس الوحده المحليه لمركز ومدينة دمياط ، ومتابعه محمد الشبراوى نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع شمال، و روضة كتير نائب قطاع جنوب دمياط .