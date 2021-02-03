تحرير 34 مخالفة تموينية و22 محضر عدم ارتداء الكمامة خلال حملة بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد المخالفات وتحقيق الانضباط على السلع التموينية والمواد الغذائية، بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، وجهاز حماية المستهلك وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق، للتأكد من جودة المعروض من المنتجات على المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والقضاء على كافة ظواهر الغش والتجاري والتدليس، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، إن الحملات أسفرت عن تحرير 34 مخالفة تموينية متنوعة، تنوعت بين( عدم الإعلان عن الأسعار- عدم حمل شهادة صحية- عدم توافر اشتراطات صحية- ومخالفات نقص وزن ومواصفات وعدم اعطاء بون صرف وعدم نظافة وغيرها)، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات تأتي بهدف، إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية والتي يتم عرضها للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وفي ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جهة آخرى حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى، 22 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، بمتابعة التزام المواطنين لارتداء الكمامات الطبية وتحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.