تحرير 1782 محضر عدم ارتداء كمامة وفض 96 سوقا و266 فرحا وعزاء بالدقهلية

الدقهليه - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الحملات بنطاق الوحدات المحلية للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية وإرتداء المواطنين للكمامات، حرصا على سلامة الجميع، وكذا استمرار الجهود للوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمنشآت والأسواق وأماكن التجمعات ومنع إقامة العزاءات والأفراح وغلق مراكز الدروس الخصوصية والسناتر بنطاق المحافظة .

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه خلال الفترة الماضية، تم تحرير محاضر لعدد 1782 مواطنا غير ملتزم بارتداء الكمامة، ومنهم 28 محضرا بمخالفات لمنشآت ومحلات وأماكن تجمعات غير ملتزمة باجراءات التباعد الاجتماعى، وتنفيذ الاجراءات الاحترازية، كما تم فض96 من الأسواق بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وكذا فض 266 فرح وعزاء، فضلا عن غلق وفض 194 سناتر ومراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية حرص كافة الأجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات وأماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى، مؤكدا على ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين .

وفى ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط، وعدم المغالاه فى استخدامها للتضيق على المواطنين والا تستخدم فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والإنصاف، مؤكدا أن الهدف الاساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد فى موجته الثانية، وفى اطار المتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات، ففى محافظة الدقهلية وتنفيذا لتكليفات