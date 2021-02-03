تأجيل قمة دافوس 2021 إلى أغسطس بسبب فيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

أكدت مصادر إعلامية، تأجيل قمة دافوس 2021 التى كان من المقرر عقدها فى سنغافورة إلى أغسطس بسبب فيروس كورونا.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا فى البلاد إلى 59 ألفًا و507 حالات بعد تسجيل 58 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أن الإصابات الجديدة تضمنت 55 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها فى الحجر الصحى عند وصولهم والبقية من المجتمع المحلى.

ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة بينما تعافى 59 ألفًا و86 حالة.