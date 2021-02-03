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بسبب سلالات كورونا الجديدة مجلس وزراء الكويت يتخذ قرارات استثنائية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:06 م
بسبب سلالات كورونا الجديدة مجلس وزراء الكويت يتخذ قرارات استثنائية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اتخذت دولة الكويت قرارات استثنائية بسبب سلالات فيروس كورونا الجديدة، وبحسب مصادر لصحيفة القبس، قرر مجلس الوزراء، في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل.

كما قرر، إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع القادم، على أن تستثنى خدمة توصيل طلبات المطاعم من هذا القرار.

 كما أكدت المصادر، أن توصية تم اعتمادها بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين إلى الكويت، على أن يكون القرار نافذاً في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي الكويتى والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا. وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، وارتفاعا في نسبة الإصابة إلى المسحات.


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كورونا

مجلس الوزراء الكويتى

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سلالة كورونا الجديدة

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