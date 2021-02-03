انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية اليوم لأعمال الإحلال والتجديد

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه عن منطقتى غرب الإسكندرية، لأعمال الإحلال والتجديد بأحد خطوط المياه.

وأضاف البيان الصادر عن الشركة، أن ضعف وانقطاع المياه عن منطقتى وادى القمر وطلمبات المكس، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9 صباحاً.

وأشار إلى أن انقطاع المياه جاء للاستكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم، تحديداً في خلف سور شركة إسكندرية للبترول – ترعة الخندق.

وتابعت الشركة، أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، وتهيب الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.