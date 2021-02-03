اليوم السابع
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الهند عن احتجاجات المزارعين: علقنا القوانين الإصلاحية لحين إقامة حوار

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:20 م
الهند عن احتجاجات المزارعين: علقنا القوانين الإصلاحية لحين إقامة حوار مظاهرات فى الهند
كتبت ـ هناء أبو العز

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أقر البرلمان الهندى، تشريعات إصلاحية تتعلق بالقطاع الزراعي، تتيح للمزارعين بشكل أوسع للأسواق وتوفر لهم قدراً أكبر من المرونة،  كما أنها تمهد الطريق للزراعة المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا.
 
وفى بيان لسفارة الهند بالقاهرة، أشارت إلى أن هناك قسم صغير جدًا من المزارعين فى بعض مناطق الهند لديهم بعض التحفظات بشأن هذه الإصلاحات، واحتراما لمشاعر المحتجين، بدأت حكومة الهند سلسلة من المحادثات مع ممثليهم، شارك فيها مجموعة من وزراء الحكومة الاتحادية فى المفاوضات،  كما عرضت الحكومة تعليق القوانين، وهو العرض الذى قدمه رئيس وزراء الهندنفسه.
 
وقال البيان، إنه من المؤسف وجود بعض المجموعات ذات المصالح الخاصة تحاول فرض أجندتها على هذه الاحتجاجات، وإخراجها عن مسارها، وإفساد احتفالات عيد جمهورية الهند، حيث وقعت أعمال عنف وتخريب فى العاصمة الهندية.
 
كما حاولت بعض هذه المجموعات ذات المصالح الخاصة، حسب وصف البيان، حشد الدعم الدولى ضد الهند، وبتحريض من هذه العناصر المتطرفة، تم تدنيس تماثيل المهاتما غاندى فى بعض مناطق العالم، وهو أمر مقلق للغاية للهند وللمجتمعات المتحضرة فى أى مكان.
 
وتجدر الإشارة إلى أن المئات من أفراد الشرطة من الرجال والنساء قد تعرضوا للاعتداء البدنى، وفى بعض الحالات تعرضوا للطعن وأصيبوا بإصابات خطيرة.
 
ودعا البيان الجميع إلى التأكد من الحقائق لفهم الأمور بشكل صحيح، فالافتات إلى المنشورات والتعليقات المثيرة على وسائل التواصل الاجتماعى، وخاصة عندما تصدر من بعض الشخصيات المعروفة، ليس من الدقة أو المسؤولية فى شىء".

الهند

مظاهرات فى الهند

المزارعين فى الهند

العنف فى الهند

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