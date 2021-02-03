الناتو: ندعم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على تمديد معاهدة ستارت الجديدة

كتب أحمد عرفة

أعلن حلف شمال الأطلسى "الناتو" دعمه الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لأنها تسهم فى الاستقرار الدولى، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأضاف بلينكن فى بيان "تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن يكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التى تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير 2026".