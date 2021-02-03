وأوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن مجموع التحاليل التي تم إجراؤها قد بلغ 4 ملايين و336 ألفا و656 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس 2020.



وأضاف البيان أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 8323 حالة، فيما تم تسجيل 933 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 451 ألفا و780 حالة.