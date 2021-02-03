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المزيج الفريد.. مصرفى يكشف سر اختيار رئيس البنك الأوروبى السابق لتشكيل حكومة روما

الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:45 ص
المزيج الفريد.. مصرفى يكشف سر اختيار رئيس البنك الأوروبى السابق لتشكيل حكومة روما ماريو دراجى
فاطمة شوقى

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قال رئيس مصرف مورجان ستانلي الأمريكي، دومينيكو سينيسكالكو "كالعادة، هذا البلد يختار أفضل الرجال في أصعب اللحظات، لأن ماريو دراجي ، رئيس البنك المركزى الاوروبى السابق ، مزيج فريد من الخبرة والقدرة الفنية والسياسية"، وذلك فى إشارة إلى نية الرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا بتكليف دراجى تشكيل حكومة تقنية.

وأضاف سينيسكالكو، في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبيكا" اليوم الأربعاء، أن دراجي "طور مواهبه خلال 30 عامًا من خلال إنشاء شبكات ضخمة من الثقة والتوافق أوروبا والعالم"، إنه "رجل تقنى وسياسى على مستوى أوروبا والعالم: هذا هو المعنى الحقيقي للاختيار، ولا يمكن أن يكون هناك خيار أفضل".

وتابع نائب رئيس المصرف الأمريكي، إنه دراجي في وضع فريد يتمثل بالقدرة على فعل ما يؤمن به: أيضًا لأنه في ولايته للبنك المركزي الأوروبي اكتسب مكانة فريدة، بعد أن نجح بجلب ألمانيا وجميع الدول الأوروبية إلى مواقف لم يكن من الممكن حتى تصورها".

وأضاف "ثم يبدو لي أن جدول الأعمال محدد: من ناحية التدابير قصيرة المدى للوصول إلى نهاية لحالة طوارئ الوباء في أقرب وقت ممكن، ومن ناحية أخرى خطة التعافي لإعادة تخصيص الموارد".

وذكر سينيسكالكو أن "من بين الأمور الأخرى، سيكون دراجي رئيسًا ممتازًا لمجموعة العشرين التي بدأت رئاستها الدورية الإيطالية للتو، ولن ينسى بالتأكيد قضايا المساواة والشمولية".

وأوضح أنه لدعم دراجي، "سيكون هناك كثيرون في البرلمان الحالي: يسار الوسط، جزء من حركة خمس نجوم، ونصف يمين الوسط صريحون معه". واختتم بالقول "بالتالي سيكون لديه تفويض مطلق، بدءًا من إختيار الوزراء والبرنامج".

 

 


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