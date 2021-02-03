وذكر المرصد اليمني للألغام - في إحصائية خاصة بضحايا الألغام والخسائر خلال شهر يناير الماضي أوردتها قناة العربية الإخبارية - أن الألغام الحوثية أدت إلى مقتل وإصابة 16 مدنيا وألحقت بممتلكاتهم خسائر كبيرة، وأعاقت عودة النازحين إلى منازلهم ، مشيرا إلى أنه خلال شهر يناير، سقط خمسة قتلى وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال بسبب الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية في عدة محافظات.



ونوه بأن محافظة الحديدة (غرب البلاد) تصدرت قائمة الضحايا، بثلاثة قتلى مدنيين وتلتها محافظة الضالع (جنوب البلاد)، قتل مدني وأصيب شقيقه، ثم محافظة الجوف (شمالا) حيث قتل أحد أعضاء مشروع "مسام" لنزع الألغام، وأصيب أربعة مدنيين، وتلتها محافظة تعز التي أصيب فيها 5 مدنيين بينهم امرأة وطفلان.

ولفت التقرير إلى أن فرق النزع والتطهير واصلت أعمالها خلال شهر يناير، حيث انتزعت الفرق الهندسية أكثر من ستة آلاف لغم وعبوة وذخيرة غير منفجرة إضافة إلى رأسين صاروخيين ، كما تمكنت من إتلاف نحو 8500 لغم وعبوة وذخيرة غير منفجرة، و7 رؤوس صاروخية ولغم بحري.



وزرعت الميليشيات الحوثية - منذ بداية الحرب - في مختلف مناطق البلاد أكثر من مليوني لغم متعدد المهام والأشكال والأحجام، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 ألف مدني، بحسب تقرير للمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام".

