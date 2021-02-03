اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكتلة الديمقراطية التونسية: مشروع فوضى فى البلاد والغنوشى عبء على البرلمان

الأربعاء، 03 فبراير 2021 05:23 م
الكتلة الديمقراطية التونسية: مشروع فوضى فى البلاد والغنوشى عبء على البرلمان الغنوشى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الكتلة الديمقراطية التونسية، أن هناك مشروع فوضى فى البلاد، موضحة أن رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى عبء على البرلمان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، موقفه الثابت المتعلق بالتعديل الوزاري والقائم على احترام الدستور.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، بحسب بيان رسمي، بقصر قرطاج مع نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تم مناقشة الوضع العام بالبلاد وخاصة الأوضاع السياسية التي تعيشها تونس، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 


تونس

ازمه تونس

الاخوان

الغنوشى

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تحركات بتونس ضد الغنوشى.. ردود فعل غاضبة بعد مطالبته بنظام برلمانى كامل.. رئيس النهضة لـ"قيس سعيد": السلطة بأيدينا.. مشروع تونس: نتحداه باستفتاء شعبى.. نشطاء: الغنوشى ينفذ أجندة تركية.. وعبير موسى تفضح الإخوان

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:48 م

نائبة تونسية تتهم الغنوشى بمحاولة تطويع الدستور حسب مصالحه الخاصة

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 12:02 ص

انتفاضة تونسية ضد تصريحات "الغنوشى" عن قيس سعيد.. حركة مشروع تونس: الإخوان يسعون لتفكيك الدولة الوطنية.. ''تونس إلى الأمام'' يتهم النهضة باستخدام المال الفاسد.. وعبير موسى تدعو لانتفاضة ضد الجماعة

الأحد، 31 يناير 2021 09:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة