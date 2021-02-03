العثور على جثة طيار عراقى فقد أثناء قيامه برحلة تدريبية فى اليونان

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة النقل العراقية، العثور على جثة الطيار العراقي المتدرب في اليونان بعد فقدان الاتصال به قبل أيام أثناء قيامه برحلة تدريبية على طائرة تابعة لمعهد التدريب في أثينا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق نفت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، الأنباء التي ترددت عن العثور على حطام طائرة التدريب التي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب في اليونان.

وذكرت الشركة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - أنه في الوقت الذي تبذل فيه وزارة النقل العراقية ومركز إدارة الأزمات في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقي، قصار جهدها من أجل العثور على الطيار عمار إبراهيم، نبدي استغرابنا من إشاعة بعض الأخبار الكاذبة التي تحدثت عن العثور على الطائرة وهي محطمة في إحدى المناطق اليونانية".