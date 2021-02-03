الصين تمد آلية كوفاكس بعشرة ملايين جرعة من لقاح كورونا

رويترز

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، إن بكين تعتزم مد آلية كوفاكس التي تهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19 بعشرة ملايين جرعة من اللقاحات إذ قدمت ثلاث شركات صينية طلبات للانضمام إلى الآلية.

ومن المنتظر أن تبدأ آلية كوفاكس، وهي مبادرة تدعمها منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، توزيع اللقاحات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر. ومن المتوقع توزيع ما بين ملياري وثلاثة مليارات جرعة هذا العام.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في يناير أن مجموعة سينوفاك بيوتيك للتكنولوجيا الحيوية ومجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية (سينوفارم) وشركة كانسينو بيولوجيكس قدمت طلبات للانضمام إلى المبادرة.

وأعلن وانغ ون بين المتحدث باسم الوزارة خطة التسليم في إفادة دورية اليوم الأربعاء دون الخوض في التفاصيل.

ولم يتسن الوصول للشركات الثلاث للتعقيب.

ويمكن لمنظمة الصحة العالمية، التي تراجع الطلبات، أن تتخذ قرارها بشأن اللقاحات التي تنتجها سينوفارم وسينوفاك في مارس على أقرب تقدير، وذلك وفقا لوثيقة داخلية لكوفاكس اطلعت عليها رويترز.