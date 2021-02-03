الشرطة تستخدم "الباتيناج" للقبض على اللصوص فى باكستان.. فيديو

كتب محمد شعلان

ابتكرت الشرطة الباكستانية في مدينة كراتشي طريقة جديدة للقبض على المجرمين فى الشوارع الضيقة والذين يصعب ملاحقتهم عن طريق سيارات الشرطة أو حتى الدراجات النارية، من خلال تطبيق فكرة جديدة تتمثل في ارتداء رجال الشرطة الأحذية المعروفة بـ" الباتيناج" لمطاردة المجرمين والقبض عليهم سريعا.

وتقوم قوات الشرطة بالقبض على اللصوص في لمح البصر من خلال استخدام هذه النوعية من الأحذية، كما تستمتع أيضا بمطاردتهم، وتم تدريب أكثر من 20 شرطيا لملاحقة المجرمين بهذه الطريقة في الشوارع الضيقة على أن يتم توسيع قاعدة تدريب الضباط على ضبط المتهمين بهذه الطريقة مستقبلا.



تدريب على حمل السلاح



شرطة كراتشى تستخدم عجل الباتيناج

وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لعملية تدريب رجال الشرطة على ارتداء هذه النوعية من الأحذية وتعقب اللصوص، وأظهرت اللقطات تدريب عناصر الشرطة في مدينة كراتشي على استخدام الأسلحة خلال السير بعجل "الباتيناج"، وهذه الطريقة لاقت استحسانا لدى عامة الناس وسلطات المدينة.