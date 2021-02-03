الشرطة العراقية تلقى القبض على قيادى بارز فى داعش جنوب بغداد

ألقت الشرطة الاتحادية في العراق القبض على قيادي في تنظيم داعش الإرهابية والمكنى "أبو خليل" جنوب العاصمة بغداد، وقالت الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن قوات الشرطة الاتحادية نفذت عملية نوعية في منطقة " كويريش " جنوب بغداد تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أحد الأهداف الإرهابية المُنتمية لعصابات داعش الإرهابية والمكنى "ابو خليل" والمطلوب قضائيا وفق المادة (4) إرهاب.
وأشار البيان الى أنه تم تسليم الإرهابي الى الجهات التحقيقية المختصة.
وفى وقت سابق أعلن نائب قائد العمليات المشتركة فى العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمرى مقتل أربعة عناصر إرهابية في ضربة جوية استهدفتهم غربى العاصمة بغداد.
وقال الشمرى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولى ضربة جوية ضد إحدى الأهداف في قضاء أبو غريب غربي العاصمة، مما أسفر عن مقتل أربعة عناصر إرهابية" .
وأشار إلى أن "هذه الحصيلة أولية للعملية، وسيتم إعلان تفاصيل أكثر لاحقا .
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