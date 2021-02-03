السيادي السوداني: الأوضاع في "الجنينة" غرب دارفور متردية بسبب صعوبة وصول المساعدات

كتب أحمد عرفة

أكد المجلس السيادي السوداني، أن الأوضاع في "الجنينة" غرب دارفور متردية بسبب صعوبة وصول المساعدات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف المجلس السيادي السوداني: الدعم المقدم من الإغاثة الدولية يصل إلى نصف تجمعات النازحين .

وفى وقت سابق نفت القوات المسلحة السودانية، تقييد ومنع الاستخبارت العسكرية لحركة الصحفيين والإعلاميين إلى ولايات دارفور غرب السودان، وأكدت القوات المسلحة، في بيان صحفي، أنها السند لكل وكالات ووسائل الإعلام، لتسهيل وصولهم وحركتهم إلى مناطق التوترات، بل ومرافقتهم إن استدعى الوضع الأمني، وتوفير الحماية لهم مع حرية التنقل غير المشروط.

وشددت على أنها لم تمنع السفر لأية جهة بالسودان كما لم ترد إليها شكوى أو لغيرها، لافتة إلى أن القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، أبوابها مشرعة ومتاحة لتسهيل وصول وحماية جميع وسائل الإعلام دون قيد أو شرط، لكل بقاع السودان.