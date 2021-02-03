اليوم السابع
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الراي: المشاورات متواصلة لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:59 م
الراي: المشاورات متواصلة لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة الشيخ صباح الخالد
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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كشفت صحيفة الراي الكويتية عن مشاورات متواصلة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، من بينها اللقاء الذى جمع بين رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة المكلف.

وذكرت الصيحفة "أنه على درب الحلحلة تسير الأجواء السياسية المرافقة لمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وبلغت التفاهمات الحكومية - النيابية للتنسيق في شأن الأولويات أعلى درجاتها، باللقاء الذي جمع أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس الوزراء المكلّف الشيخ صباح الخالد، متوجاً لاجتماعات سابقة أجراها الخالد مع نواب وكتل نيابية".

ووفقا للصحيفة، ساد التفاؤل الحذِر أروقة مجلس الأمة الكويتى في وسط تباشير عفو خاص يشمل جميع التكوينات الاجتماعية تزامناً مع الاحتفالات الوطنية، وإن كان هناك ترقّب من بعض المجاميع التي تنتظر أن يكون لها دور أكبر في التفاوض.

وشهد المجلس حضور عدد من النواب للتشاور والتباحث، بينهم ناصر الدوسري وسعد الخنفور ومبارك العرو وأحمد الحمد.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي قدم في الـ13 من يناير الماضى استقالة حكومته إلى أمير الكويت، ووضعها تحت تصرفه على خلفية تقديم بعض نواب المجلس طلب باستجواب الحكومة.


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