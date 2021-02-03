اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 فبراير 2021 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئاسة الفرنسية: ماكرون ليس الخاسر الأكبر فى سباق اللقاحات مع بريطانيا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:14 م
الرئاسة الفرنسية: ماكرون ليس الخاسر الأكبر فى سباق اللقاحات مع بريطانيا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

قال مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا أكبر الخاسرين عند المقارنة ببرنامج بريطانيا الأسرع للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنهم يتحركون بوتيرة ملائمة أكثر أمانا.

 

وتقدمت بريطانيا بفارق كبير عن فرنسا ودول أوروبية أخرى فى وتيرة تطعيم سكانها إذ وافقت قبل غيرها على استخدام لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا.

 

وأثار ماكرون، الذى شكك الأسبوع الماضى فى فاعلية لقاح أسترازينيكا على كبار السن، موجة غضب فى بريطانيا حيث يتلقى كبار السن اللقاح حاليا.

 

ورد مستشار لماكرون على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ماكرون وغيره من زعماء دول الاتحاد الأوروبى هم الخاسرون بسبب برنامج التطعيم البريطانى الأسرع قائلا "لا. هذه ليست معركة كرامة، ليست معركة علاقات عامة، ما نقوم به هو أننا نتبع استراتيجيتنا للصحة العامة لحماية مواطنينا".

 

وأضاف "بريطانيا جازفت بالتصريح باستخدام (لقاح) أسترازينيكا مبكرا جدا. فيما يتعلق بنا، نحن نراهن على السلامة والأمان فيما يتعلق بالصحة العامة".

 

كان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قد أعلن اليوم الأربعاء أن أكثر من عشرة ملايين شخص فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بسبب سلالات كورونا الجديدة مجلس وزراء الكويت يتخذ قرارات استثنائية

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:06 م

منظمة الصحة للبلدان الأمريكية: انخفاض إصابات كورونا بأمريكا وكندا وارتفاعها بالمكسيك

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:05 م

مرضى كورونا أكثر عرضة 3 مرات لحدوث مضاعفات إذا كانوا يعانون من أمراض اللثة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 08:00 م

شركة استرازينيكا تنوى إنتاج "الجيل التالى" من لقاح كورونا بحلول الخريف

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:53 م

رئيس وزراء بريطانيا: مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:43 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة