الرئاسة الفرنسية: ماكرون ليس الخاسر الأكبر فى سباق اللقاحات مع بريطانيا

باريس (رويترز)

قال مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ماكرون وغيره من زعماء أوروبا ليسوا أكبر الخاسرين عند المقارنة ببرنامج بريطانيا الأسرع للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنهم يتحركون بوتيرة ملائمة أكثر أمانا.

وتقدمت بريطانيا بفارق كبير عن فرنسا ودول أوروبية أخرى فى وتيرة تطعيم سكانها إذ وافقت قبل غيرها على استخدام لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا.

وأثار ماكرون، الذى شكك الأسبوع الماضى فى فاعلية لقاح أسترازينيكا على كبار السن، موجة غضب فى بريطانيا حيث يتلقى كبار السن اللقاح حاليا.

ورد مستشار لماكرون على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ماكرون وغيره من زعماء دول الاتحاد الأوروبى هم الخاسرون بسبب برنامج التطعيم البريطانى الأسرع قائلا "لا. هذه ليست معركة كرامة، ليست معركة علاقات عامة، ما نقوم به هو أننا نتبع استراتيجيتنا للصحة العامة لحماية مواطنينا".

وأضاف "بريطانيا جازفت بالتصريح باستخدام (لقاح) أسترازينيكا مبكرا جدا. فيما يتعلق بنا، نحن نراهن على السلامة والأمان فيما يتعلق بالصحة العامة".

كان وزير الصحة البريطانى مات هانكوك قد أعلن اليوم الأربعاء أن أكثر من عشرة ملايين شخص فى بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 ووصف ذلك بأنه حدث كبير.